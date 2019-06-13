閒置13年 大園客貨運園區污水廠有人管了

2019-06-13 21:12

［記者謝武雄／桃園報導］大園客貨運園區污水廠興建至今13年，由於完全沒有使用成為閒置場館，由於產權屬民航局所有，市長鄭文燦上任後積極向中央爭取無償撥用，經行政院協調後於去年2月23日陸續辦理移交，於今年4月16日才點交完畢，市長鄭文燦昨天前往視察，除指示積極活化污水廠功能外，也要妥適處理鄰近區域的生活污水，提升當地居民生活品質。

鄭文燦說，大園客貨運園區污水處理廠經過13年完全未使用，桃園升格後，市府積極與中央政府協商，以無償撥用方式陸續辦理動產與不動產撥用作業，年4月16日才完成污水處理廠撥用，目前污水處理廠四大建築物包括原進流抽水站、原管理中心、原污泥處理機房與原污水處理廠將辦理活動，預計活化空間達3400餘坪。

鄭文燦表示，市府擬優先活化原進流抽水站、原管理中心2棟建築物，規劃將原進流抽水站改建成污水處理區，全期預估約可處理5000噸的污水，會分期建設，先作為鄰近用戶污水處理之用。

而原管理中心則將作為污水廠辦公室、認證實驗室營業、會議室租借與人員訓練中心等，其餘空間則待顧問公司提交活化報告後，再行推動大園展覽館等空間活化設施，未來污水處理廠活化後，不僅成為大園首座污水處理廠，也會搭配機場捷運A15大園站連結大園客運園區路寬30米新闢道路，提供居民享受更好的生活品質。

鄭文燦也提到，針對另外2棟的原污泥處理機房、原污水處理廠建築物，未來可分別規劃為展覽空間與文創工作室，提供市民朋友新型態的活動空間；此外，市府擬將原有實驗室擴建為認證水質實驗室。

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