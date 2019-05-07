花卉物流中心主館關門養蚊子 花卉業者、花農森七七

2019-05-07 14:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮花卉物流中心主場館因承租業者去年因不堪虧損等因素提前終止租約，目前閒置成為「蚊子館」，花卉展售功能無存，令在地花卉業者、花農「森77」，公所表示，已積極召集在地有意願的大型花卉業者籌組協會，並透過縣籍立委與建物主管機關農糧署洽商由地方承接營運可行性，希望成為埔里高端花卉展示與銷售的重要平台。

花卉是埔里重要產業之一，921災後為提振災區產業，農委會農糧署接受地方建議，在籃城里中正路旁利用9200坪的台糖土地，斥資近2億興建埔里花卉物流中心，原由埔里農會經營，5年前農糧署重新委外經營觀光園區，租期10年至2024年，但去年初即因不堪虧損及土地租金連年上漲等因素提前終止租約，處於閒置狀態。

在地花卉業者、農民則是不滿當初為花卉產業而建的花卉物流中心，目前主館關門，周邊場域則租給物流業者，花卉展示銷售功能全無，希望能由地方經營管理。

公所表示，日前已邀集鎮內有意願大型花卉公司、產銷班隊會商，計劃以共組協會方式，爭取花卉物流中心的營運，下週將開第2次會議，商討協會成員、組織名稱，也透過立委蔡培慧與農糧署協調，希望儘速活化花卉物流中心，讓以花卉聞名的埔里能有一處適合的場域，提供包括新品種、專利等高端花卉展示的平台，供有需求的消費者或廠商參觀洽詢，也了解埔里精緻花卉產業的狀況，若能順利推動，希望先進行主場館整修及周邊環境美化。

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