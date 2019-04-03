台南蚊子館剩多少？阿哲市長的任內挑戰

2019-04-03 12:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府努力活化暨再利用市有房地資產，開源與節流雙管齊下，並引進民間資源帶動發展，南市財稅局統計，台南縣市合併後，閒置空間活化再利用，為市府省下近70億元，促參案件簽履約金額達216億元，成長近5倍之多。

南市財稅局表示，縣市合併後這些年，中央已經解除南市列管蚊子館13案，其中曾是市民眼中毒瘤的海安路地下街，成功轉型為地下停車場並委外經營後，配合街道美術館美景重新出發，榮獲全國金擘獎等項大獎肯定。

中央目前列管的南市蚊子館有4案，包括黃金海岸船屋、安平橡欣樓、佳里游泳池、玉井游泳池。其中，黃金海岸船屋已閒置20多年，歷經5任市長（含代理市長）至今一直無法正常營運，市府已完成整修，尚待委外經營活化，也成為現任市長黃偉哲接棒重擔。

此外，佳里游泳池轉型活化案，「游泳池變球場」，一半打藍球、一半打桌球，已獲審計部「認證」發布活化成果公告。

財稅局表示，在閒置市有房地活化再利用部分，市府媒合具體成果138處，節省支出近70億元，讓閒置空間轉型為時下最需要的公共托育家園、親子悠遊館、日照中心、停車場、文化設施等，提高市有財產利用效能；在促參案件推動上，簽履約金額成長至216億元，並獲財政部頒發促參獎勵金1.9億元，引導民間資金投入台南地方建設。

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