剪綵就剪了3次…南庄農夫市集 鄉親憂淪蚊子館

2019-04-28 16:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉農夫市集啟用以來遊客稀稀落落，被質疑淪為千萬「蚊子館」，苗栗縣議長鍾東錦今出席農夫市集午后茶街開幕剪綵時也說，已是第3次參加市集剪綵，該地段佳「沒道理做不起來」；南庄鄉農會為振興人氣，招募12個攤商進駐打造午后茶街，盼能留住遊客腳步。

苗栗縣政府去年向行政院農業委員會爭取1800餘萬元，於通往南庄鄉的重要幹道124縣道乙線旁，打造在地特色農夫市集及4層樓高觀景台，去年10月風光落成，趕搭在地年度盛事「南庄山水節」路跑活動及巨型Q版土地公造型的農田彩繪，一度成為熱門拍照打卡景點。

但日前有民眾抱怨，該市集不僅平日人煙稀少，即便是連假遊客也是稀稀落落，商家進駐意願低，根本無助帶動南庄觀光，更淪為造價千萬的蚊子館。

為了振興市集的觀光魅力，農會招募12家在地攤商進駐，包括在地農特產、咖啡產銷班、客家茶飲等各式美食，打造成「午后茶街」今早開幕儀式上，鍾東錦笑稱已是第3次參加市集剪綵，該市集地段佳，加上有關單位努力經營，「沒道理做不起來」。

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，除安排攤商進駐每日營業，假日也會推出體驗課程及美味農產，另於觀景台一樓增加遊憩設施、打造彩繪河堤及稻田。地方人士也期盼，午后茶街啟用後能真正讓人如宣傳標語所言「拭目以待」。

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