彰化喬友大樓拚重生！引進智能旅館、異國美食 最快9月開幕

2019-03-14 16:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕再活過來！沉寂10多年的彰化火車站前的喬友商業大樓，發生過3次祝融之災後，商家撤走，大樓變成「蚊子樓」，管委會主委蔡進峰砸下1億元重金買下3個樓層，規劃引進無人櫃台的青年智能旅館，智能旅館工程也已取得變更使用執照，工程目前施工中，預計最快今年9月開幕營運。

喬友大樓為地下3樓、地上16樓的建築物，1993年風光開幕，百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮等娛樂行業進駐，盛極一時，後來接連火警事件和管理問題，商店陸續撤出，大樓不再耀眼，撐到現在僅剩1樓電動遊藝場所仍在營業，其他樓層形同閒置荒廢，2年前，蔡進峰和多位屋主組自救會，希望重新規劃再利用，讓大樓經由變更使用用途，獲得重生。

蔡進峰說，火車站住宿資源以老飯店提供傳統旅館服務方式為主，1例1休人事成本增加，為減低成本和與既有市場做區隔，因而推出如平價型的青年智能旅館，國內智能旅館在高雄、台南、新竹等縣市陸續出現，做得都還不錯，彰化縣目前尚無人跟進。

蔡進峰表示，他買了7樓、8樓和9樓共3個樓層，7樓招租、8樓和9樓要做無人櫃台的青年旅館，房間數初步規劃50、60間左右，民眾經由APP等通訊軟體訂房、付款，拿到房間密碼，依訂房時間自行入住，少了櫃台專人服務，住宿費用相對便宜，預定每房住宿房價約1000元到2000元間。

縣府建設處使用管理科長趙本弘說，業者提出8樓與9樓變更使用執照，新用途將做旅館之用，今年農曆年前通過核准施工，施工期1年為限，施工後業者須申報竣工，通過竣工審核，再向旅館業的主管機關、縣府城觀處申請營運房間數。

活化後的喬友商業大樓，管委會規劃把1樓電動遊藝場所和旅館出入口隔開，遊藝場從中正路進出、旅館從三民路進出，其他樓層做停車場、異國美食料理、KTV等等，異國美食又以越南、印尼等東南亞飲食為主，希望吸引每到假日火車站前廣場的移工人潮。

蔡進峰說，管委會已與經營越南百貨商場業者談妥，預計結合旅館開幕，最快今年9月一起進駐營運，小吃美食可帶來人潮，有人潮就有錢潮，他相信活化後的大樓會讓人耳目一新。

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