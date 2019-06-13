秋行軍蟲來襲 鄭文燦要求全力防範

2019-06-13 19:39

［記者謝武雄／桃園報導］秋行軍蟲可能造成重大農損，桃園市政府昨天緊急召開應變會議，市長鄭文燦除指示各局處、區公所、農會全力配合中央防疫措施，加強宣導讓民眾認識秋行軍蟲特徵，發現疑似蟲體可立即通報，確認後每案可獲得一萬元獎勵金，希望在十天的防疫黃金日內積極動員地方，遏阻疫情擴散。

鄭文燦說，目前秋行軍蟲危害地區包括苗栗通霄、宜蘭頭城及嘉義鹿草，桃園必須嚴加防堵，市民朋友如發現可疑蟲體可拍照存證後，向農委會或市府農業局、區公所等單位通報，通報人於21日前通報，經確認為秋行軍蟲即可獲得1萬元獎金。

通報方式包括，通報方式則為「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」，「農作物天然災害即時回報APP」（安卓版、iOS版）。，登錄時選擇「農委會」，並以通用密碼「0000」登入，即可上傳照片進行通報，也可撥打防檢局通報專線0800-039-131。

另秋行軍蟲緊急應變會議也確認桃園市防治計畫編組、標準作業流程及處置狀況，，鄭文燦說，秋行軍蟲容易寄生的作物種類高達353種，其中主要為害科別為禾本科，包括常見的水稻、玉米、小麥、高粱、甘蔗等作物，針對遭秋行軍蟲入侵農地，市府將進行現地焚化，並配合3個月休耕管制，並依植物防疫檢疫法相關規定給予農民休耕補償金，希望全民積極通報防蟲害，一同守護台灣農業。

桃園市秋行軍蟲防疫相關資訊將統一公告於市府農業局網站「桃園市政府秋行軍蟲防疫專區」，預計13日晚間上線；其他相關資訊請可至農委會資訊專區查詢。

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