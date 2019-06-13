驚！彰市老字號泳池「活力泳健」 宣布9月底熄燈

2019-06-13 18:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在彰化市營運17年的活力泳健水世界，驚傳將營業到今年9月30日；梁姓業者今天證實此事，強調已在泳池貼出公告，希望民眾能儘快使用預售券，9月1日起接受民眾持未用完的優惠預售票，將依當初賣出的優惠金額退還。

梁姓業者指出，因為人事費用、修繕費用、油電雙漲、土地他用等因素，讓經營成本增加，造成入不敷出，所以忍痛做出決定。

梁姓業者表示，泳池所用的千坪土地，都是與地主簽約租用，雖然租期明年才到期，但在續約敲不定的情況下，也不敢再賣長期票券，也影響泳客購買票券的信心，只好做出結束營業的決定。

梁姓業者指出，如果有團隊願意接手，也願意再跟地主洽談租用情事，現有團隊願意無償輔導進入正軌，畢竟，許多泳客都覺得非常不捨，希望能夠在原地繼續游泳。

梁姓業者指出，泳池經營原本就不容易，尤其是彰北運動中心啟用之後，收費低廉，還有銀髮族的公益免費時段，造成泳客的大量流失，民間泳池還要負擔修繕等費用，非常吃力。

梁姓業者指出，團隊剛打造彰化市活力泳健水世界時，原址是果園，但地目為建地，附近土地價格近年來一再翻漲，新推出的建案都是千萬起跳。

許多民眾得知活力泳健泳池即將結束營業，都非常驚訝，有人決定要去進行最後巡禮，利用暑假再去游一次；但也有人感嘆，又有泳池要關了，真是非常不捨。

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