淡江大橋工程發現砲框舍遺跡 建議再降挖

2019-06-12 20:18

〔記者周湘芸／新北報導〕淡江大橋主橋段歷經先前7次流標，今年3月動工，但5月底有民眾在營建工程八里挖子尾發現具有歷史建築價值的砲框舍，當時會勘就要求施工單位暫時避免在砲框舍所在區段施作工項。新北市政府文化局今天再度邀集相關單位評估，建議公路總局再降挖，讓遺跡較完整露出，擇日再審慎研議。

文化局先前接獲通報，淡江大橋主橋段工程發現歷史遺跡，邀請學者會勘，確認八里挖子尾有2座護衛淡水河口防禦工事，但因文化資產列冊無法草率決定，依《文化資產保存法》第14條，將統整審議委員意見後，再研議文化資產保存價值。

當時有民眾將遺跡提報為史蹟類別，文化局今天邀集交通部公路總局西部濱海公路臨時工程處、審議委員和提報人二次會勘。其中，審議委員認為，依現況判斷，砲口面向淡水河，應為兩岸冷戰（國共內戰）時期防禦工事。

文化局表示，經前次現勘，審議委員建議公路總局進行降挖，使遺跡較完整露出，以利作完整性的評估，但因近日天候不佳，將待降挖後再擇日會勘並進行評估。#

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