淡江大橋工程發現砲框舍遺跡 建議再降挖

〔記者周湘芸／新北報導〕淡江大橋主橋段歷經先前7次流標，今年3月動工，但5月底有民眾在營建工程八里挖子尾發現具有歷史建築價值的砲框舍，當時會勘就要求施工單位暫時避免在砲框舍所在區段施作工項。新北市政府文化局今天再度邀集相關單位評估，建議公路總局再降挖，讓遺跡較完整露出，擇日再審慎研議。
文化局先前接獲通報，淡江大橋主橋段工程發現歷史遺跡，邀請學者會勘，確認八里挖子尾有2座護衛淡水河口防禦工事，但因文化資產列冊無法草率決定，依《文化資產保存法》第14條，將統整審議委員意見後，再研議文化資產保存價值。
當時有民眾將遺跡提報為史蹟類別，文化局今天邀集交通部公路總局西部濱海公路臨時工程處、審議委員和提報人二次會勘。其中，審議委員認為，依現況判斷，砲口面向淡水河，應為兩岸冷戰（國共內戰）時期防禦工事。
文化局表示，經前次現勘，審議委員建議公路總局進行降挖，使遺跡較完整露出，以利作完整性的評估，但因近日天候不佳，將待降挖後再擇日會勘並進行評估。#
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新北市政府文化局今天再度邀集相關單位到八里挖子尾會勘淡江大橋附近的砲框舍。（新北市政府文化局提供）
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新北市政府文化局表示，經前次現勘，審議委員建議公路總局進行降挖，使遺跡較完整露出，以利作完整性的評估。（新北市政府文化局提供）