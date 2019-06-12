中市春遊補助「叫好不叫座」 議員斥觀旅局沒發展觀光能力

2019-06-12 15:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕春遊補助受肯定，市議員江肇國今（12）日於議會質詢指出，市府春遊專案推廣令人大失所望，團體旅遊補助申請尚有餘額700多萬，自由行剩房數34469間，全台倒數第3名，直批觀旅局沒發展觀光能力；觀旅局回應，將放寬申請標準，請業者加強宣傳。

江肇國說，交通部推出春遊補助，備受朝野立委肯定。這項補助6月底截止，觀旅局為此申請1000萬元的中央補助款執行宣傳，但經費用鑿卻仍無法吸引旅客來到台中，此從市長盧秀燕上任後，花博入園人數急遽下降，到現在沒有旅客要來台中，觀光政策顯示大有問題。

他質疑，就連原先結盟彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義縣市的中台灣觀光聯盟，也莫名剔除擁有觀光熱點阿里山、故宮南院的嘉義縣、加進非屬中部生活圈的新竹縣，形成純國民黨的縣市聯盟，難道發展觀光還要看政黨嗎？

江肇國批評，全國各縣市都爭相發展旅遊經濟，若市府持續怠惰沒有作為，台中的觀光產業將可能在盧團隊執政下崩盤。

觀旅局長林筱淇回應，春遊專案補助金額僅補助500元，相對暖冬補助1000元低，缺乏強烈誘因，導致業者配合意願低。未來考量納入經由訂房平臺網站的旅客也可納入補助對象，加強與業者協調加強宣導活動，以刺激消費意願。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法