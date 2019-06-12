阿翔與謝忻街頭激吻 「綜藝大集合」錄影地點烏日建興宮意外爆紅

2019-06-12 13:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕阿翔與謝忻遭爆街頭激吻，但阿翔與胡瓜主持的」綜藝大集合」今天預定在烏日建興宮的錄影照舊，只是謝忻並未出席，而有200多年歷史的建興宮因此一緋聞而意外聲名大噪。

今天有週刊報導阿翔與謝忻在街頭熱吻，而剛好綜藝大集合預定今天在烏日的建興宮錄影，雖然錄影時間是下午一點，但因此事，整個早上廟宇熱鬧滾滾，電視台SNG車一輛一輛開進廟前廣場，讓工作人員大開眼界，也首次看到這麼多sng出現在廟前廣場。

廟方工作人員表示，看到sng車，有人一大早就從網路看到此一緋聞，心知肚明，有人還不曉得，在聽到眾人在討論後，才恍然大悟，有廟方工作人員還高興不已，因如此多的媒體到建興宮追新聞，建興宮會因此爆紅。

原本綜藝大集合到各宮廟錄影時，就會吸引很多在地的民眾到場觀看或參加競賽，今天雖然下大雨，但參加的活動民眾還是很多，其中還有好奇事件的民眾，跑來看故事主角。

胡瓜則是陪同阿翔在建興宮的二樓開記者會，阿翔向妻兒說抱歉，指自己那一條線沒有拿捏好，而烏日建興宮管委會主委張登來則陪在一旁。

張登來表示，製作單位是在4月份通知要在6月12日來建興宮錄影，大家都很高興，但沒有想到，今天竟然發生阿翔與謝忻的緋聞事件，原本應該只有一家電視台錄影，竟出現了各家電視台，真是始料未及。

阿翔在開完記者會，與胡瓜在廟方的帶領下，先跟開漳聖王上香拜拜，再進行節目的錄影。

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