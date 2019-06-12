只看中天？台中市政府被爆也淪陷

2019-06-12 14:51

〔記者歐素美／台中報導〕基於部分小吃店、學校餐廳被鎖特定新聞頻道而不能轉台，網友發起「新聞頻道轉台運動」，呼籲消費者自主使用遙控器，對抗媒體洗腦、奪回閱聽權，但有民眾發現台中市陽明市政大樓地下一樓餐廳三台電視機，也都鎖定中天電視台頻道，質疑連市府也被控制？市府秘書處總務科表示，曾接獲民眾反映，也要求三台電視儘量設定在不定頻道，將再去了解。

民眾多次到台中市政府位於豐原區的陽明市政大樓地下一樓用餐，發現用餐區的三台電視機，中午用餐時都鎖定中天電視台，覺得很納悶，莫非連市府的電視台也被鎖定，一定要看中天，民間都發起「新聞頻道轉台運動」，市府卻還「獨沽一味」，令人啟疑。

負責的市府秘書處總務科表示，三台電視機的遙控器皆放在地下一樓各櫃位，之前也曾有民眾反映地下室的電視機只看某一台，因此總務科要求餐廳業者三台電視機應儘量呈現不同電視台，以免遭民眾質疑，強調絕未要求只能看中天。

陽明市政大樓地下一樓的餐廳業者表示，遙控器都放在櫃台上，民眾要哪一台就自己轉，但許多民眾用餐時並未發現控器，記者詢問中天是業者所轉？業者則支支唔唔；還是公務人員比較喜歡看中天？總務科則否認，強調會再了解，要求三台電視機應收看不同電視台。

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