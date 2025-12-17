斷中國供油鏈！委內瑞拉8成石油銷往北京 川普下令攔截「影子船隊」

美國總統川普16日表示，他已下令封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。（彭博）

美國對委內瑞拉實施「全面海上封鎖」的戰略意圖徹底曝光。不同於川普總統檯面上宣稱的「反毒」與「索討資產」，白宮核心幕僚罕見證實，美軍近期在加勒比海的一連串炸船行動，真實目標就是要推翻馬杜羅（Nicolas Maduro）政權。此外，美方此次封鎖鎖定的目標，正是委內瑞拉賴以生存、將8成石油走私賣給中國的「影子船隊」。

據《美聯社》報導，在川普宣布封鎖令的同時，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在16日刊出的《浮華世界》（Vanity Fair）專訪中，直白地揭露了川普政府的戰略底牌。她表示，川普的計畫是「繼續炸毀船隻，直到馬杜羅跪地求饒（cries uncle）」。這番言論被視為美方首度公開承認，軍事行動不僅是為了攔截毒品，更是為了逼迫馬杜羅下台的政權更迭行動。

請繼續往下閱讀...

除了政治施壓，川普此次封鎖令更精準打擊委內瑞拉的經濟命脈。報導指出，自2017年美國實施制裁以來，馬杜羅政府便依靠一支未懸掛國旗、行蹤隱密的「影子船隊」（shadowy fleet）將原油走私進入全球供應鏈。

萊斯大學（Rice University）委內瑞拉石油專家莫納爾迪（Francisco Monaldi）分析，委內瑞拉目前每日出口約85萬桶石油，其中高達80%是流向中國，主要在黑市以大幅折扣出售；另有約15%至17%是透過雪佛龍公司（Chevron）合法銷往美國，其餘則運往古巴。川普的封鎖令若嚴格執行，將直接切斷這條通往北京的地下供油鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法