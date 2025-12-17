為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》神助攻! 警高官祈福隔日尋獲白骨 屏東車城福安宮再添傳奇

    2025/12/17 10:22 記者蔡宗憲／屏東報導
    刑事警察局長周幼偉（中）於13日下午，與屏東縣刑警大隊人員特別前往福安宮參拜。（福安宮提供）

    刑事警察局長周幼偉（中）於13日下午，與屏東縣刑警大隊人員特別前往福安宮參拜。（福安宮提供）

    警方辦案講求科學與證據，但在恆春半島，地方信仰始終是警界重要心靈支柱。屏東縣車城鄉福安宮，向來被視為守護地方平安的信仰重鎮，與警界淵源深厚。每逢農曆除夕搶頭香，歷任屏東縣警察局長幾乎都會到場虔誠祈福，祈求治安平順、辦案順利，早已成為不成文的傳統；這次刑事警察局長周幼偉參拜後就破案，更讓福安宮增添不少傳奇。

    近日一起跨縣市命案偵辦陷入膠著，福安宮再度被提及。刑事警察局長周幼偉於13日下午，與屏東縣刑警大隊人員特別前往福安宮參拜，祈求土地公指引方向，盼能早日尋獲關鍵證據。令人稱奇的是，隔日上午，專案小組即在彰化縣芬園鄉山區虹道橋下，成功尋獲失蹤多時的遺體，讓不少員警直呼「冥冥之中自有安排」。

    警方指出，該案源於1名22歲蔡姓男子本月7日主動到枋寮派出所自首，坦承2年前因財務糾紛，在南投勒斃1名劉姓女子並棄屍中部山區。歷經多日搜尋未果後，參拜福安宮翌日即有重大突破，成為辦案過程中的關鍵轉折。

    警方表示，雖然破案關鍵仍在縝密偵查與團隊努力，但在高壓與挫折交織的辦案現場，地方信仰所帶來的安定力量，無疑也為第一線員警注入一股難以言喻的支持；福安宮在許多難解案件中，也確實都是警政官員前往祈求破案的重要廟宇之一。

    車城福安宮官網簡介指出，福安宮始創於明永曆年間（西元1654-1662年間），迄今已有370餘年歷史。目前為台灣官方認定歷史最悠久的福德正神信仰廟宇。

    找到了！女疑遭殺害棄屍彰化139線 土堆露手臂開挖驚見剩白骨

    車城福安宮香火鼎盛。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮香火鼎盛。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    圖
    圖
