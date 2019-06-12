太子國中學子允文允武 會考首位5A潘子敬會打球會念書

2019-06-12 13:42

［記者王涵平／台南報導］太子國中出現教育會考以來首位5A學生，潘子敬是籃球隊主將，利用訓練空檔勤念書，很有想法的潘子敬將就讀南一中，他說，重要的是要規劃時間，希望將來能學醫。

公誠國小時開始打籃球的潘子敬，以第1名畢業後選擇就讀有籃球隊的太子國中，國一時籃球隊獲得全國聯賽冠軍就曾下場，今年國三卻在12強賽第一場就造成十字韌帶受傷，開刀後無法再下場，球隊失去1名主力，力拼拿下第7名。

無法再打球的潘子敬專心唸書，會考獲得5A，事實上，潘子敬平時就很會找時間念書，平日上課前五、六點就起床看書，下午訓練後，晚自習也專心念書，因對英數較有興趣，還安排英文家教每周到校1次。

太子國中並非以升學為主的學校，潘子敬說，跟國小同學比，其他同學在玩手機時，自己可以打籃球，也有唸書的時間，就讀太子國中也不錯，希望能成為學弟妹的學習榜樣。

此外，國三的黃建勝今年除獲得南市技藝競賽機車修護第1名，也獲得全國技藝競賽績優，是全南市8位績優其中之一。

黃建勝家中經營輪胎行，從國小四年級就跟著父親學汽車修護，國中技藝學程繼續學汽車修護，因父親罹癌，希望高中繼續進修汽車修護，儘早接手家中事業，分擔父母辛勞。

黃建勝說，以拿第2名的心情全力參賽，聽到成績第1名時，心中高喊「我做到了」，希望將來能做自己喜歡做的事情，照顧好家人與家中事業。

太子國中校長王沐錱、輔導主任梁議如今日分享兩人在校生活點滴，也公開表揚，兩人的優異表現讓學校師生與有榮焉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法