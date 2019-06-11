大醇食品提供20坪土地 淡水埤島百戶有自來水了

許家提供埤島水源地供水公司興建蓄水池和加壓站 ，今天同步啟用。（記者陳心瑜攝）

2019-06-11 18:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水區的國內知名品牌工研醋的代工廠大醇食品公司，今天捐贈一輛復康巴士給新北市政府，並以大醇食品公司董事長許嘉坡的百歲父親為名，取為「侯進101」號，為其父暖壽。另外，利用許家提供土地所興建的自來水蓄水池和加壓站，今天也同步啟用，解決埤島里百戶民眾30年來沒有自來水可用的問題。

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所主任林建雄說，80噸的蓄水池和加壓站完工後，可提供當地近百戶民生用水，總工程費用約4500萬元，今天完工啟用。

捐贈儀式今天早上在大醇工廠前坡地舉行，新北市副市長謝政達、新北市政府交通局長鍾鳴時、社會局副局長呂春萍、淡水區長巫宗仁及當地多位里長出席。

謝政達稱讚許家子女孝順捐車幫父親暖壽培福，同時飲水思源，提供私有地供水公司興建蓄水池和加壓站，可謂功德無量。

淡水區長巫宗仁說，埤島里位處山坡，沒有自來水可用，里民生活只能仰賴山泉水和地下水，過去新北市府和多位民代積極向台灣自來水公司爭取鋪設，但一直找不到蓄水池和加壓站用地，感謝許家提供用地，促成工程。

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所主任林建雄說，從淡金公路自來水幹管引進到埤島里有2200公尺，因高差有120公尺，需要2段加壓和蓄水池，在淡金路口第一段使用公有地，但一直找不到第二段加壓站和蓄水池用地，非常感謝許家提供用地。

當地埤島里長蔡正忠率領鄰近數十位里民參加復康巴士捐贈和加壓站啟用儀式，儀式進行中下起傾盆大雨，蔡正忠開心地說，盼了30年，自來水總算來了。

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