飯店流污水嚇跑旅客 自來水公司包商疏失害慘業者

2019-05-10 12:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖現值觀光旅遊旺季，各飯店業者正準備大展手腳，卻碰上自來水公司包商疏失，提前打開閥門，導致污水流入，遊客打開水龍頭看見污水，紛紛退房，讓業者損失慘重，自來水公司馬公營運處已請廠商協調進行善後。

位在馬公港務大樓的飯店，5日7日包括彰化和美鎮公園員工旅遊等團體進駐，約有80間房客，但晚間遊客使用衛浴設施，打開水龍頭卻發現大量黃水及污泥砂，讓住宿旅客紛紛退房，一口氣退了一半以上的房間，轉為安排其他飯店住宿，更慘的是和美鎮公所是360間標案，後續退房損失超過百萬元以上。

由於飯店是向馬公港務分公司承租，因此業者向港務分公司反映，但因處長交接在即，轉由承辦人員了解，根據了解是自來水公司包商疏失，在5月3日提早開閥門，導致未經處理的污水流入管線末端港務大樓，因港務大樓為地下室儲水槽，才會延至5月7日爆發污水流入，鄰近的仁愛路、民族路用戶早就出現問題。

針對污水流入造成慘賠，讓業者苦不堪言，由於使用戶登記為馬公港務分公司，雖然自來水公司派出廠商與其協商，但廠商表示金額過於龐大無法全數吸收，業者希望港務分公司代為求償，馬公港務分公司表示明日會先派員清理相關水塔、水管等設施，至於求償部分也會協助業者，除了金錢損失之外，業者更擔心影響日後的商譽。

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