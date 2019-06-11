澎縣府施鐵腕 突襲海上平台開罰

2019-06-11 15:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今在與海上平台業者簽屬切結書前，突然發動突襲檢查，由旅遊處長陳美齡領軍，前往馬公菜園內海一處海上平台，針對溢流孔未堵塞、水肥未如實申報等缺失，將開罰最高4萬元，並勒令停業3天進行改善。

縣長賴峰偉上任第二個百日新政，以活化海洋為目標，開出活化海洋12箭目標，其中以內海為營業基地的海上平台，列入首要清查目標，上週賴峰偉前往菜園內海巡視海上平台業者，並派出潛水員進行菜園6家海上平台業者溢流孔堵塞情況，發現其中一家不符合規定。

今日下午5時澎湖縣政府將與縣內9家平台業者，簽下切結書，不亂排放水肥入海等保護海洋條約，旅遊處長陳美齡下午1時帶著承辦科長、科員及媒體記者搭船出海，突襲檢查不符合規定的海上平台業者，經潛水錄影發現溢流孔未依規定堵塞，同時水肥申報量不實，前年才清除1次、去年2次，與其他家一年申報20餘次差別過大。

雖然業者辯稱，是公司會計遺失報帳資料，才會出現水肥運輸過少的情況，但陳美齡表示，依據澎湖縣海上平台船自治管理條例第16條、17條分別開罰最高3萬及1萬元金額，並自即日起勒令業者停業3天，直至溢流孔堵塞為止。

根據澎湖縣政府資料顯示，2008年澎湖海上平台自治管理條例通過後，2016年首次換照增列溢流孔堵塞條例，當時檢查業者有依規定堵塞，現又打通，似有挑戰公權力之嫌。

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