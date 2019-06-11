最「甜」的研究 復興國小紀錄屏東糖業發展拿全國第一

2019-06-11 14:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣復興國小前身是「台糖公司子弟學校」，與屏東平原上的糖業發展歷程息息相關，在學校老師帶領下，8名五年級的小學生組成「甜甜秘密小隊」，去年10月開始利用每週三下午實地訪查，為屏東糖業故事製作紀錄影片、撰寫採訪心得，其成果為google關鍵字提供豐富且值得參考的資料，紀錄片更獲得公共電視播映，今年拿下2019台灣校園網界博覽會「地方歷史古蹟組」金獎，同時獲得台灣網博最高榮譽特別獎肯定。

復興國小甜甜秘密小隊由高志明、張簡碩彥、王慈燕等3位老師指導，李安睿、王予希、鄭宜姍、陳奐宇、洪敏睿、蘇柔伊、張郡哲、張郡軒等8名小學生，以專題研究方式，探究整理屏東的糖業發展歷史與故事。

李安睿說，屏東曾經是全國最大的產糖重鎮，堪稱是最「甜」的縣，他們從去年10月開始，實地走訪並紀錄了18、19世紀，發生在屏東公館地區廍公爺的故事，還有到了20世紀後，萬丹的甘蔗育種場、阿緱糖廠辦公廳舍、屏東糖廠文物館等，內容豐富又有趣。

甜甜秘密小隊表示，他們每個人都寫了至少10篇、每篇超過600字的文章，包括紀錄、心得與地方故事等，除了自己對屏東糖業發展、甘蔗產業更加認識，也很開心可以分享給更多人。

指導老師高志明說，學校智利推動閱讀與社區走讀教育，3年前製作出版家鄉繪本「尋寶」後，接續帶著學生挖掘地方故事製作專題網站，這次學生研究成果提供了許多第一手資料，像是「萬丹甘蔗祭」、「萬丹甘蔗育種場」、「阿緱糖廠辦公廳舍」、「屏東糖廠文物館」、「屏東糖廍等」等，在google關鍵字搜尋中都名列前茅，也期待透過這樣的專題製作過程，帶給學生更深更廣的學習體驗。

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