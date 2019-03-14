9小時只賺500元 70歲婦人賣甘蔗自力更生

2019-03-14 12:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕年近70歲的泰籍婦人宋馬西諾30年前嫁到雲林口湖鄉，婚後曾多次申請歸化台灣籍，因多次文件不齊不了了之，與先生一起在路口賣甘蔗，先生過世2年多，她獨自守著甘蔗攤自力更生，每天9小時只賺500元。

華山基金會口湖天使站發現宋馬西諾情況，進行個案關懷，發現她雖嫁來台灣30年卻沒有台灣身分證，一直以外僑身分居留，無法申請相關補助，在泰國也僅剩一個高齡的哥哥，雖先生已往生，也沒有子女，但在台灣有朋友、鄰居，她想長久留在台灣的家。

口湖愛心天使站長李婉玉及志工李明遠得知，經過半年的奔走，並在口湖戶政事務所協助下取得歸化國籍證明書，棘手問題是宋馬西諾要歸化國籍需放棄泰國國籍，要原泰國身分戶口資料，且相關證件都要中翻泰、泰翻中，還有2位泰國籍證人到台北泰國貿易經濟辦事處辦理，全部所需費用要3、4萬元。

宋馬西諾只會說台語、不識字，沒有一技之長，守著位在口湖鄉埔北村雲136線及雲141線路口的甘蔗攤，一天賣一梱，扣除批甘蔗成本，從早上8點到下午5點，只賺500元。

李明遠表示，宋馬西諾不想麻煩別人，拒絕捐款，但甘蔗生產期只有9月至4月，要賺一整年生活費及歸化國籍需要費用實在很吃力，希望大家多去買甘蔗，讓她早一點成為台灣人。

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