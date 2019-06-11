花蓮東大門夜市重建 38攤商可低利貸款

2019-06-11 12:26

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，共造成38家業者攤位受損，塌毀攤位目前已拆除一空，陸橋燒塌下陷的結構安全鑑定則預計在本週出爐，受災攤商傾向原地重建，縣府允諾全力協助，花蓮市農會也提供低利貸款專案，利率1.79％、最高50萬元，協助攤商暫度火劫。

38家受損攤位中，共計32攤全毀、6攤半毀，縣府建設處在大火發生後的2日內，拆除火場塌毀建物，由於上方陸橋因遭火噬，塌陷約14公分，另委請結構、土木技師鑑定，依結果決定是否拆除或修繕；縣府指出，有危險將予以拆除，若決定修建，則會一併改善攤商反映的通風及排煙問題。

縣府觀光處長唐玉書說，上週半毀6攤商已修復營業，全毀32攤商則連署希望原地重建，縣府會以最快速度完成鑑定，並進行重建工作，至於受災戶生財器具及生計補助，已與花蓮市農會談妥專案低利貸款，感謝理事長陳保成、總幹事蔣淑惠協助，讓條件優於一般信用貸款。

市農會表示，受災38攤業者，即起至20日止，可向花蓮市農會信用部提出低利貸款申請，最高申貸額度新台幣50萬元，貸款利率為1.79％，將由專人協助簡化申辦手續，盡速投入重建。

東大門夜市中的自強夜市代理主委張巨文表示，感謝市農會提供低利貸款，有助嘉惠攤商恢復營業，更謝謝縣府幫忙，居中促成低利貸款專案，全毀攤商願意等待原地重建，盼能重現夜市昔日榮景。

縣府基於夜市安全及美觀，也將封鎖火場用的帆布權充金三角商圈廣告用途，並一併更新各入口平面圖和重要路口指標，盼能彼此擴大商圈觀光效應。

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