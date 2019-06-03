耗資2億打造花蓮東大門夜市凌晨失火 32攤焚毀

2019-06-03 08:59

首次上稿 07:29

更新時間08:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府耗資兩億多元打造的東大門夜市，今天凌晨1點傳出火警，由於現場都是易燃物，花蓮縣消防局派出18輛消防車，近百名警、義消人員救援，火勢很快在一小時後撲滅，但仍造成32攤燒毀，詳細起火原因仍需進一步調查。

花蓮縣消防局指出，報案者指出東大門夜市原住民一條街的天橋下有火警發生，立即派遣花蓮、仁里、自強、美崙、吉安、壽豐、新秀、北埔車組共18車前往搶救，火勢在凌晨1：29分控制，2點完全撲滅，燃燒面積約200坪。

花蓮東大門夜市為前縣長傅崑萁任內，耗資兩億多元在道路用地上打造的臨時市場，地面鋪設黑白顏色的高級花崗岩，由於場地寬敞、乾淨，擁有400多攤特色攤位，加上縣府全力行銷，近年成為遊客到花蓮必逛的夜市，6月8日高雄市長韓國瑜也將選在東大門夜市旁的空地舉行選舉造勢晚會，許多攤商期盼帶來更多人潮跟商機。

火災鑑識人員一早也進場調查起火原因，花蓮警分局也派刑警前往調查是否有不法行為，縣長徐榛蔚也前往關心。攤商榮譽主委林文松說，焚毀的攤商加上受到波及的合計44攤，他希望能夠儘速原地重建，徐榛蔚聽完後也承諾會在調查告一段落後，儘速重建。

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