花蓮東大門名店螃蟹王遭火噬 粉絲不捨：要挺過

2019-06-04 10:28

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮東大門夜市昨晨發生大火，40多間攤商慘受波及，以獨賣炸螃蟹聞名的排隊名店「螃蟹王」也遭祝融付之一炬，由於人稱海派「蟹老闆」的謝順泉4月底剛驟逝，上月才由「螃蟹嫂」葉氏樂獨挑大樑復出，如今賴以為生的店面又遇火噬，讓大批饕客粉絲不捨，要螃蟹王「挺過」，期待東山再起。

花蓮東大門排隊美食「螃蟹王」，以炸螃蟹、魷魚腳、鹽酥雞及地瓜等炸物，深獲消費者青睞，因攤位明亮、衛生、有明確標價，還獲經濟部評核4星級「樂活名攤」認證，不料老闆謝順泉4月底驟逝，震驚親友，老闆娘葉氏樂上月17日獨自備料出攤，粉絲聞訊後力挺品嘗，讚譽「螃蟹王味道依舊，螃蟹嫂沒有漏氣！」

未料，攤子才剛復出不到半個月，卻又在昨晨猛烈火勢中被燒到焦黑變形，老闆留下的生財工具遭火紋，就連掛滿名人簽名的那塊「金字招牌」也毀於一旦。親友、粉絲見狀不捨，紛紛在臉書留言打氣，更感嘆老天爺捉弄人「沒看到螃蟹嫂失去蟹老闆，正努力在過生活嗎？」

「一定會重新出發！」親友轉述，蟹老闆為人海派，生前幫助過許多人，由螃蟹嫂代夫復出後，也感謝昔日好友們傾力相挺，如今攤子遭火劫，雖痛心但絕對不會被打倒，待整理後會與親友粉絲再相見。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，已會同消防專家鑑識起火原因，火場預計在2天內清理完畢，由於有9成以上攤區未受影響，東大門夜市照常營運，因正逢端午連續假期，也將在夜市空曠處搭建臨時帳棚，安置受災攤商繼續做生意。

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