教部花13.7億幫博士生找頭路 23歲台大人目標年薪500萬起跳

2019-06-11 10:56

〔記者林曉雲／台北報導〕以前讀博士學位，首選工作是當大學教授，但少子化，大學有倒閉潮危機，大學教職缺少，博士前途現隱憂，再對照產業界具有人才需求，教育部近6年花了13.7億元搭橋產業界，建立大學與產業長期產學合作關係，幫554名博士生找頭路，教育部今開記者會公布成果。23歲台大博士生李佳穎是台大生技系第一個由學士直攻博士的學生，現在讀博士班一年級，進行藥物相關研究，她表示，預計3年後拿到博士學位，目標年薪500萬元起跳。

教育部政次劉孟奇表示，過往讀博士就是想進入學界服務，但現在因為社會變遷及少子化浪潮，需求有所改變，社會產業界及政府的需求也有改變，與以前為學界培育博士有所不同，因此在博士培育過程寫論文階段就要接觸產業界，採取產業視角提出符應產業解決問題的策略，培育一個博士要4到6年，起初合作，畢業後才能順利接軌，有些博士生已協助企業建立新部門或有創業準備。

「產學合作培育博士級研發人才計畫」從103年開始推動，是以碩博士5年一貫、博士4年模式，採論文研究由大學與產業共同指導，並爭取企業或法人研究經費方式，培育博士務實致用研發能力，每年投入一億元，目前已累積培育近407名博士生研發人才，合作的企業有394家。

而「大學產業創新研發計畫」則是從去年開始，由教授帶領博士級研發人才，針對行政院5+2產業創新方案，與產業共同合作研發及高階人才培育，此計畫一次3年，107年投入2.7億元，參與計畫的博士生147人，參與企業99家，今年再累編到6億元預算。

教育部記者會邀請數名博士生分享，台大博士生李佳穎是以學士直攻博士，大學是台大生化科技系，也是台大生技系第一個學士直攻博士的學生，她表示，本來目標就是進入產業，原本只想讀到碩士，在陳進庭教授指導下，與新藥開發公司合作，她的研究計畫是「臨床前試驗發展之藥物傳輸系統實驗室建置」，與不同廠商接觸合作下，了解產業面對的問題，實驗計畫的思考方式與學術上有很大差異，更深入劑型設計知識與應用，而對自己最大的幫助是擁有獨立思考的能力。

台北醫學大學博士生宋亭儀表示，博士生出路少，大家思考要不要唸博士班時，會擔憂找得到工作嗎？她選擇北醫大的學程，除有學術之外，也與產業緊密接軌，成為劉景平院長團隊，研究大小分子新藥開發，下週和指導教授潘秀玲及團隊夥伴去美國柏克萊大學學習創業，之後再去雪梨科技大學參與創業培訓，打造自己成為產業需求的高階人才。

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