大雨來了！南水局籲注意水庫調節性放水

2019-06-10 19:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣今天起受鋒面接近及西南風增強，西半部及澎湖至周四有短暫陣雨或雷雨，水利署南水局進入防汛備戰，呼籲注意水庫調節性放水訊息；第六河川局也啟動洪水預警應變作業系統平台，藉監控水情達到提前預警避災功能。

南水局指出，根據氣象資料至周五都有雨勢，尤其今天雨量最大，甚至可達局部豪雨。水利署表示，汛期前即完成各水庫堰壩安全複查及防汛操作演練，並不定時召開防汛整備會議。

南水局局長連上堯表示，今天曾文水庫蓄水率約41%、阿公店水庫蓄水率約6%、牡丹水庫蓄水率約37%，因時序已進入汛期，呼籲民眾隨時注意有關水庫調節性放水或洩洪訊息。

南水局指出，高屏溪今天川流量為158cms（每秒立方公尺），水位高度為16.7公尺，今天累積雨量為30mm（毫米），對水位影響不大，但前往溪邊活動仍得注意雨勢。

水利署第六河川局表示，應變小組已經隨時待命開設，並通知防汛護水志工、水門維護廠商加強戒備，應變小組一旦開設，將應用洪水預警應變作業系統平台進行水情分析，研判未來1至6小時中央管河川水位，以利提前預警達減災及避災功效。

六河局表示，將持續監控轄區中央管河川水位站，若水位已達警戒值，將自動以傳真、簡訊等發佈警戒資訊，並輔以即時影像站、水位流量站等即時水情資訊，搭配防汛護水志工協助巡查，即時掌握轄區現況，且將與台南、高雄市政府密切聯繫，相互提供資源。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法