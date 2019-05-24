南投苗栗台中注意！霧社水庫、士林堰洩洪中 勿近河床

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部水利署防災資訊服務網今（24）天晚間發布「水庫發流警戒」，寶山第二水庫、士林堰、霧社水庫、甲仙攔河堰放水中，提醒下游民眾注意安全，遠離河床。
水利署發布訊息，霧社水庫正洩洪至濁水溪，影響範圍是南投縣仁愛鄉；士林堰則洩洪至大安溪，影響範圍包括苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮、苑裡鎮、泰安鄉，台中市大甲區、大安區、外埔區、后里區、和平區、東勢區。寶山第二水庫則是自由溢流。
水利署網站指出，上述水庫作調節性放水，請民眾注意安全，並遠離河床。
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〔即時新聞／綜合報導〕經濟部水利署防災資訊服務網今（24）天晚間發布「水庫發流警戒」，寶山第二水庫、士林堰、霧社水庫、甲仙攔河堰放水中，提醒下游民眾注意安全，遠離河床。
水利署發布訊息，霧社水庫正洩洪至濁水溪，影響範圍是南投縣仁愛鄉；士林堰則洩洪至大安溪，影響範圍包括苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮、苑裡鎮、泰安鄉，台中市大甲區、大安區、外埔區、后里區、和平區、東勢區。寶山第二水庫則是自由溢流。
水利署網站指出，上述水庫作調節性放水，請民眾注意安全，並遠離河床。