國中大會考放榜 雲林縣21人5A++

2019-06-10 14:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全國國中教育會考成績今天放榜，雲林縣21人5A++，其中永年中學高承煒、正心中學張詠瑄拿下5A++、寫作6級分，成為今年的男、女狀元，表現最優異。

根據各校統計，雲林縣今年國中會考5A++有21人，5A以上257人，創下歷年最佳紀錄，其中滿級分者，正心中學7人、斗六國中4人、揚子3人、土庫國中2人、永年1人、台西國中1人、東仁國中1人、福智國中1人、飛沙國中1人。

就讀永年中學國中部的高承煒，家中經營糕餅店，獲得滿級分5A++及作文滿級分，是雲林縣唯一男狀元，高承煒平時喜歡大量閱讀各類書籍，也常參加作文比賽，今年更獲得兩岸三地楚才盃一等獎殊榮。

高承煒表示，永年中學國中部的讀書會和作文營隊對他的作文幫助甚大，所以選擇直升永年中學高中部，永年中學校長許仁弘肯定承煒很有主見、很認真勤學，相信他直升高中部後在教學團隊的指導下，必能更上一層樓。

揚子中學國中部則有林子晴、林庭寬、陳柏融拿下5A++，讓全校師生都與有榮焉。

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