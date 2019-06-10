06/10 各報重點新聞一覽

2019-06-10 06:56

自由時報

民進黨總統初選民調 今開跑

民進黨今晚起執行總統初選民調，由蔡英文總統、行政院前院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。民進黨二○二○大選將由蔡英文競選連任或改由賴清德出征，最快十三日揭曉。

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驚！胃食道逆流 3年增加15萬人

胃食道逆流是現代文明病之一，衛福部健保署最新統計，近三年主診斷胃食道逆流從六十一．六萬人成長至七十六．六萬人，短短三年竟增十五萬人，健保花費也從近二十億增至超過二十五億元，女性患者略多於男性，多集中在三十至六十九歲。

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反送中 捍衛人權 百萬港人上街

103萬香港民眾9日頂著攝氏32度高溫湧上街頭，參與反逃犯條例修訂案（送中條例）立法，創下香港1997年主權移交以來，遊行規模最大紀錄，全球各地也有相關聲援行動。

這項修訂案允許將在港通緝犯引渡到中國等地受審，遭到民主派人士、商界、法界、學生、宗教團體及國際社會強烈反對。基於中國司法不公與不透明，外界普遍質疑該法將侵蝕香港的「一國兩制」，以及其做為國際金融中心的地位。

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蘋果日報

《逃犯條例》若不撤 上網罵中共都算犯罪 台人赴港 恐遭濫捕引渡中國

國人不論旅遊或過境，每年訪問香港人次逾150萬，《逃犯條例》修訂一旦通過，不論是在港居民或訪港旅客，都可能遭港警逮捕並移交中國。而且新法是由北京任命的香港行政長官（特首）與北京當局協商討論後提出移交，在中國當局視「台獨」為「邪惡勢力」情況下，學者坦言恐怕8成以上的國人連過境香港都得「皮皮剉」，隨時可能被送到中國受審。

紀德艦爆「四腳獸」性愛片外流 海軍最強戰艦 男遭撤職查辦 女被汰除

海軍日前爆發「上校艦長性侵女軍官未遂案」後，日前又傳出男女士官兵在海軍戰力最強的軍艦紀德級基隆軍艦（舷號1801號）上，以「四腳獸」方式「做愛做的事」。更難堪的是性愛影片外流，海軍司令部深入調查後確認此事，已將A男撤職查辦、不得領取退伍金；B女則記2大過汰除。

聯合報

老人被家暴 10年增4倍…「恐懼老年」埋隱憂

新竹日前發生逆子弒父悲劇，死者生前訴苦「遲早會出事，不是兒子死，就是我死。」想不到一語成讖。衛福部統計，十年來兒少保護案件成長一點一倍，但老人遭家暴通報案則增加近四倍，警政署統計也發現老人受虐事件倍增。

衛福部與警政署兩大系統的統計，卻顯示一個共同的現象， 傳統「百善孝為先」倫常觀念面臨挑戰，老人遭家暴造成的「恐懼老年」，已成為不可忽視的社會問題。

貿易戰威脅全球經濟 G20財長會議承認

為期兩天的20國集團（G20）財長與央行總裁會議9日在日本福岡市閉幕，與會代表發表聯合公報，承認貿易戰惡化威脅全球經濟。但因美國堅持，公報中呼籲「迫切需要解決貿易爭端」的內容遭刪除。

聯合公報承認，全球經濟「成長仍然緩慢，下行風險依然存在，最重要的是，貿易與地緣政治緊張加劇」，各國承諾，如果有需要，「會採取進一步行動」。

中國時報

大談成本論 反遭酸凡事功利思考 攤商嘆 郭離庶民愈來愈遠

高雄市長韓國瑜8日花蓮造勢破10萬人，「國瑜夜市」攤商跟著大發利市，不過，鴻海董事長郭台銘竟酸說，攤商將高雄香腸運到花蓮，沒考慮運輸成本，暗指消費潮未必有助經濟；攤商直言，郭董只在意成本，韓國瑜卻是關心後山交通的不便，「郭台銘離庶民愈來愈遠了！」

鋒面影響一整周 嚴防豪大雨釀災

位於台灣北部海域鋒面逐步接近台灣，今（10）日受其外圍對流系統及西南風影響，西半部及東北部整天都可能有陣雨及雷雨。周二至周四，鋒面來到台灣上空，全台皆可能出現大雨或豪雨，西半部局部則可能有豪雨以上等級降雨。此波鋒面滯留時間長，預估將影響一整周，須留意豪大雨造成災情。

民進黨今晚起執行總統初選民調，由蔡英文總統、行政院前院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。（資料照）

胃食道逆流患者及健保申報統計

103萬香港民眾9日頂著攝氏32度高溫湧上街頭，參與反逃犯條例修訂案（送中條例）立法，創下香港1997年主權移交以來，遊行規模最大紀錄，全球各地也有相關聲援行動。（彭博）

103萬香港民眾9日頂著攝氏32度高溫湧上街頭，參與反逃犯條例修訂案（送中條例）立法，創下香港1997年主權移交以來，遊行規模最大紀錄，圖為旅居德國柏林的港人聲援反送中示威行動。（路透）

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