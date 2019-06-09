水公司擴建澎湖海淡廠 力拚今年9月完工

2019-06-09 23:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年因氣候異常，澎湖雨量全國最少，蓄水量僅3成4，隨著夏季觀光人潮多，水公司擴建澎湖海淡廠，預計今年9月完工，更於白沙鄉鳥嶼與大倉島，興建2座配水池，穩定澎湖供水。

澎湖夏季觀光人潮多，每日需要3萬噸用水，今年因氣候異常，澎湖雨量全國最少，僅5月中旬有下雨，但是降雨量不多，3座水庫共64萬噸，蓄水量剩下3成4，日供水從平時8000噸，降低到4000噸。

其中馬公市日用水2萬5000噸，現有海淡廠日供水最大2萬噸，仰賴水庫彌補不足，水公司評估缺水風險大，推動馬公市海淡廠擴建工程，將可挹注每日4000噸用水量，提升整體供水量。

水公司南工處表示，海淡廠工程施作難度高，加上澎湖岩石太硬，造成鑽桿損壞嚴重，目前已出水試車中，只剩下海底取水管，整體工程預計9月完工。

水公司七區處今年更斥資1200萬元，於澎湖縣白沙鄉鳥嶼及大倉島，新建2座配水池，已陸續完工啟用，總計1000噸蓄水量，提供民眾及遊客足量及質優的自來水。

值得一提的是，新的配水池採重力方式供水，既省電又環保，有效穩定供水管線的水壓，也可增加島上可儲存的備用水源，預估可供應地方3至5天用水，如遇海底供水管線維修，將可避免用戶停水情形。

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