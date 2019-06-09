超厲害！大溪高中霸「站」市長盃龍舟賽「龍王」三連霸

2019-06-09 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市市長盃龍舟賽總149支隊伍經過兩天激烈競賽，9日下午進行壓軸「龍王賽」，龍潭大池擠爆觀戰人潮，最後由同樣來自大溪高中的公開男子組、學生男子組兩隊進行PK，結果由學長隊技高一籌以3戰2勝氣走學弟隊，贏得「龍王旗」三連霸。另外，龍潭區九龍里在里別組贏得總冠軍，不但二連霸，也拿下在地信仰中心龍元宮「神農旗」，將於7月28日前往桃園姊妹市—美國加州洛杉磯長堤市參加龍舟競賽；區別組則由「大溪區」贏得冠軍。

大溪高中龍舟隊共有45名選手參賽，包括15位校友、6名女選手混編成公開男子組、學生男子組，各以單局最佳成績和大溪區公所、公開男子組春翔欣業隊闖進「龍王賽」四強決賽，抱走前2名獎金分為15萬、9萬元，堪稱今年龍舟賽最大贏家。

大溪高中龍舟隊總教練林雅萍表示，大溪高中龍舟隊以體育班學生和以輕艇隊選手為主，除了體能訓練，只要天氣許可，經常到石門水庫、大溪河濱公園水域就近練習，輕艇和划龍舟的最大不同，前者是雙邊划、坐姿，後者是單邊划、跪姿（龍潭龍舟賽的傳統），近1個月假日均到龍潭大池練習，每週一、週三晚上增加夜訓，在拿到龍王賽門票後全隊信心大振並飆速往前划、往前衝，最終蟬連龍王霸主。

另外，消防局在機關組準備締造五連霸，卻遭遇頑強的警察局，連霸路硬被切斷屈居亞軍。各組和總決撕殺成績都很接近，現場觀眾奮力加油聲響徹龍潭大池比賽場地；龍元宮贊助比賽加碼里別組獎金，冠軍9萬元、第二名3萬6000元、第三名1萬2000元，除了龍潭區九龍里贏得里別組總冠軍賽，亞軍為龍潭區百年里，季軍龍潭區凌雲里、龍星里並列。

市長鄭文燦傍晚頒獎表示，各組勁旅得到獎項絕非偶然，都是選手日積月累努力爭取到的榮譽，可謂實至名歸，希望所有參賽隊伍持續精進，共同爭取明年佳績。市府持續改造龍潭大池周邊環境，興建遊客中心、環湖道路、水上劇場等，水岸改造及吊橋重建工程。並透過四方林礫間等水質淨化工程提高龍潭大池換水量提高活水率，未來將請龍潭區公所及交通局研議設置大型停車場，讓遊客在節慶期間停車更方便。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法