「渝樺我們想妳了！」 她們的龍舟隊名滿滿洋蔥…

2019-06-07 23:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣端午龍舟競賽今天下午落幕，除了眾所曯目的最高獎項公開男、女組冠軍、機關學校組冠軍，公開女子組第四名的隊名「渝樺我們想妳了！」更是讓人大起好奇心，一問才發現，竟有滿滿「洋蔥味！」

龍舟賽隊伍常見以「隊」的諧音來取名，不管實力如何，從隊名就要吸引人注意，但一般多以「創意」為主，競技結果通常不會是重點，不過，今天的公開女子組第四名，可就是實力與取名的意義兼具。

「渝樺在天上保佑，大家不負她的期望，用最好成績獻給她在天之靈！」隊伍管理人潘顯明說，前兩年參賽，不論男、女都以「匯信記帳士龍舟隊」為主要隊名，女子組最佳成績是第五名，今年大家打算再接再厲，創下更好名次，沒想到槳手陳渝樺卻在日前一場意外中逝世，年僅30歲的她就這樣離開大家，所有隊員都相當不捨，由於大家是透過運動組團認識，決定更改隊名，藉以懷念渝樺，隊友更一致同意再幫渝樺報名，取得選手證。

潘顯明說，以往最好的成績只有第五名，大家除了希望爭取更佳的排名，也更希望能透過練習、競賽時的團隊氛圍，藉以懷念渝樺，因此為了她卯足全力練習，不過輸給今年的冠軍隊伍，而落入敗部，賽事並不順遂，但大家都有個信念，就是要突破以往，拿下最好成績，大家並不氣餒，最後以些微差距勝出，獲得第四名，公開男子組也獲亞軍，未來會持續參賽，更盼能把冠軍留在東港，獻給渝樺！

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