龍潭大池畔露大肌肌 消防猛男拚龍舟賽超吸睛

2019-06-07 19:13

〔記者許倬勛／桃園報導〕端午節3天連續假期，桃園市府客家事務局在龍潭大池周邊舉辦「乙未客家戰役文化季─龍潭歸鄉文化節」系列活動，其中的市長盃龍舟賽有149隊、逾3000人參與，初賽登今天場，一向被視為奪冠熱門的桃市消防局隊，今年要挑戰機關組5連霸紀錄，猛男們露出結實肌肉在池邊暖身，吸引來往路人目光，打火兄弟們也以當日最佳成績闖入複賽。另外，中壢區SOGO百貨、中平商圈舉行百人立蛋活動，大街小巷充滿佳節氣氛。

龍潭大池划龍舟傳統從日治時期開始舉行，延續至今已經超過百年，從未間斷，有別於各地的龍舟賽制，市長盃龍舟賽採取跪姿划槳，舵手、槳手在掌舵、划槳時缺乏施力點，發力較傳統坐姿困難許多，因此更重視選手的體能、技巧與默契。

今年賽事為期3天，7至9日舉行，分為公開女子組、公開男子組、里別組、區別組、學生男子組、機關組、國中男生組、學生女子組，白天在大池龍舟賽初賽、複賽及總冠軍決賽。

最受觀眾矚目的消防局隊，打火弟兄頂著烈日、趁檢錄前抓緊時間暖身練習，隊員們於池邊露出黝黑精實的肌肉，讓往來婆婆媽媽直呼「大飽眼福」！消防局隊不負眾望，飆出1分51秒全組最速成績闖入複賽。

帶隊教官許偉凱說，桃園消防有項不成文規定，凡參加救助訓練的隊員，須在結訓前操練龍舟參賽，為即將投入的救災工作暖身，也讓隊員們保持榮譽感與團隊默契。

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