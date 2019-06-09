小石虎每晚穿越覓食 經過這路段務必減速

2019-06-09 12:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁與其團隊日前於苗栗縣卓蘭鎮追蹤到一隻不到1歲的小石虎MZM002，經過連日觀察，發現該石虎每天晚上為覓食會固定穿越140縣道兩次，由於本月4日該路段才有一隻幼年石虎慘死，賴玉菁也祈求用路人經該路段務必放慢速度，讓MZM002能平安長大。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊表示，已請野聲環境生態顧問公司負責人、台灣石虎保育協會理事姜博仁研究團隊將140縣道納入環境大尺度研究分析中，評估該地區石虎活動情況，待本月底期末報告出爐後，會依照專家建議，評估進行設置生態廊道、箱涵或預警系統等保護措施。

賴玉菁指出，小石虎MZM002主要食物為野生老鼠，活動範圍於卓蘭鎮鄰近台3線及140縣道的林地內，長度約1公里、寬約700公尺，在此範圍內能夠供石虎捕獵填飽肚子的野生動物數量遠遠不足，因此MZM002常必須冒著生命危險，穿越車流量大的車道至鄰近河邊的地區覓食。

經過研究團隊多日追蹤，發現小石虎MZM002每天晚上都會穿越140縣道，賴玉菁在臉書急po文疾呼，期盼用路人夜間9點過後行駛於該路段時能減速慢行，「雖然速限是60（公里），可以麻煩你減速到50（公里）嗎？」，文章被分享2700多次，眾人期盼能讓小石虎平安長大。

由於本月4日，卓蘭鎮140縣道才傳出一隻幼年石虎遭車撞擊死亡的路殺事件，且還疑似遭車輛來回輾壓，導致屍身支離破碎，無法分辨性別，慘況令人不忍卒睹，保育人士呼籲苗縣府應重視該路段的生態保育措施，陳錦俊回應，一切將等研究團隊報告出爐後再研議。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法