參加靈鷲山法會 黃偉哲、郭信良同框向「三寶」祈福

2019-06-08 19:54

〔記者王捷／台南報導〕靈鷲山台南分院舉辦為期5天的「梁皇寶懺大法會暨五大士瑜伽燄口施食」，法會目的是消災解厄、替餓鬼道眾生做功德，今天的法會是準備佛齋恭請佛、法、僧「三寶」，還有「諸天」護法神用食，台南市長黃偉哲及議長郭信良在到場供燈祈福，9日將舉辦「愛心贊普」回饋地方，分送各類物資給慈善社福團體。

《梁皇寶懺》典籍要追溯到梁朝時期，梁武帝為超渡髮妻郗皇后所作，是根據四部佛教經典編製，內容有2000多次佛禮法會，目的是用於能與冤親債主解怨，並祈求在陽世的施主能除病消災。

而法會中「五大士瑜伽燄口施食」是指，由五大「金剛上師」來主持「焰口法會」，焰口是指淪落餓鬼道眾生，知名的佛經故事「目連救母」，其母親就是受到惡鬼之苦，肚子餓喉嚨卻如針細，法會的意義是替餓鬼道的眾生做功德，布施法會的施主能因此延壽增福。

台南分院執事晟芝法師說，法會這幾天信眾手持《梁皇寶懺》典籍讀誦，分院敬設美味齋食，以最虔敬心召請六道眾生聞法受食，8日分院舉辦供佛齋天法會，是恭請三寶及諸天用食，感謝各方神佛。師兄姊清晨用心備料煮食，早上7點30分，大眾肅恭禮請三寶及護法天神降臨，敬獻上供種種供菜，祈願諸佛菩薩，使眾生領受莊嚴的佛陀教法。

台南市長黃偉哲到場供燈祈福並指出，供燈是要照亮生命、讓人間有溫暖，祝福法會圓滿，肯定靈鷲山淨化社會的努力，也向三寶與諸天祈福，允諾市府一定會全力配合相關活動。

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