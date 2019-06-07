端午鹿港小鎮人潮爆滿！正妹龍舟隊引全場尖叫

2019-06-07 20:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「端午味」第一品牌的鹿港小鎮，今天市區道路全塞爆，尤其是搶看夜間龍舟的福鹿溪看台，更是擠滿了人；傍晚過後更湧入賞燈的人潮，來自國內外的遊客把鹿港小鎮擠得水洩不通！

「鹿港慶端陽」系列活動最高潮的夜間龍舟總決賽在今天登場，今年共有118支隊伍報名，超過3000位選手飆汗水划龍舟，其中有來自大學外籍師生所組的國際體驗隊共16隊，共有24個國家友人到鹿港體驗端午划龍舟的傳統習俗。

今天龍舟賽的最大亮點，就是模特兒隊參加表演賽，當正妹一現身，全場尖叫聲不斷，藝人馬國賢一面擊鼓，一面拿手機全程錄影；女藝人楊繡惠負責奪標，馬國賢還當場示範如何操槳。

漂亮正妹的龍舟初體驗，心情HIGH到最高點，楊繡惠說她是第一次參加龍舟賽，不斷強調她真的有奪標，完成奪標手的任務。

彰化縣長王惠美則是擔任縣府表演隊的鼓手，出身鹿港的王惠美，對於龍舟賽並不陌生，而龍舟上的槳手都是縣府的主管，用行動來體驗鹿港的年度盛事。

鹿港小鎮今天人氣大爆發，從早到晚都是人擠人，許多人為了看龍舟，讓台17線停滿了車，只為了能夠走進去看台觀賞夜間龍舟；而鹿港的外環道復興南路、媽祖大道也都塞爆了。

以往鹿港過了傍晚之後，人車就會慢慢離去，但今天鹿港入夜，還有車輛排隊等著要進停車場，就是為了來衝一波藝術村、中山路的燈籠海，讓鹿港的假日夜晚，出現滿滿的賞燈人氣。

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