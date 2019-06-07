外出注意！ 氣象局發布嘉義以北12縣市大雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕端午連假第一天就遇到雨勢攪局！由於對流雲系發展旺盛，部分地區出現短時強降雨情形，氣象局今日下午對嘉義以北12縣市發布大雨特報，提醒出遊在外的民眾特別注意。
中央氣象局今日下午3時35分對新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等12縣市發布大雨特報，表示由於受到對流雲系發展旺盛，上述地區會出現短時強降雨情形。
氣象局提醒，民眾外出留意雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。
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〔即時新聞／綜合報導〕端午連假第一天就遇到雨勢攪局！由於對流雲系發展旺盛，部分地區出現短時強降雨情形，氣象局今日下午對嘉義以北12縣市發布大雨特報，提醒出遊在外的民眾特別注意。
中央氣象局今日下午3時35分對新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等12縣市發布大雨特報，表示由於受到對流雲系發展旺盛，上述地區會出現短時強降雨情形。
氣象局提醒，民眾外出留意雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。