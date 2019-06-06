端午連假天氣讚啦！ 防曬做足帶傘出遊慶端午

2019-06-06 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日就是端午節，各地多雲到晴，3天連假天氣也相對穩定，適合帶全家大小出遊慶端午！白天高溫晴朗，紫外線強，要記得防曬多補充水份，午後則要留意局部雷陣雨，出門帶把晴雨傘是個好選擇。

中央氣象局表示，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，清晨在中南部沿海地區也有局部短暫陣雨，午後有局部雷陣雨，尤其山區及近山區平地有較大雨勢發生機率，提醒午後外出時應多留意天氣變化。

天氣風險管理預估，連假過後，下週一起鋒面會再報到，全台將轉雨。民眾們可把握端午假期好好曬曬太陽，吃粽子、划龍舟，開心慶端午！

溫度方面，明天白天氣溫偏高，各地高溫普遍在32至35度，尤其大台北地區及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度左右。

紫外線方面，嘉義以北為過量級；台南以南則達危險級，指在烈日下曝曬，15分鐘內就可能會曬傷，提醒民眾做好防曬，10至14時最好不在烈日下活動。

空氣品質方面，明天西半部地區清晨及夜間風速較弱，污染物易累積，白天起風速增強，空氣品質將好轉，須留意午後北部地區受光化反應影響，臭氧濃度易升高；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

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