梅雨季第5道鋒面下週接近 吳德榮：有致災性大量降水潛勢

2019-06-07 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局表示，今各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中午前後雙北高溫可能達到36度。氣象專家吳德榮表示，受暖氣團影響，今天台灣天氣熱、紫外線強，午後熱力舉升作用，山區及鄰近平地易有局部陣雨或雷雨。他提到，最新模式模擬顯示，下週二（11日）起梅雨季第5道鋒面接近台灣，這段時間有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」形成，伴隨劇烈天氣發生的機率高，且有帶來致災性大量降水的潛勢。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，根據最新模式模擬，明起至下週一（8至10日）「滯留鋒」逐漸回到北部海面，但尚未直接影響，台灣各地天氣悶熱，大氣漸趨不穩，除午後熱力作用，有機會發生局部陣雨或雷雨；西南風遇地形的舉升作用，在迎風面易有局部性降雨，週六降雨較零星，下週日、一逐日增多。

吳德榮說，根據最新模式模擬，梅雨季第5道鋒面在下週二接近，預測圖顯示，鋒面在台灣附近，伴隨西南氣流；下週五的預測圖顯示，鋒面仍在台灣附近，亦伴隨西南氣流，鋒面帶上另有中尺度低壓接近。他表示，這意謂下週二起，有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」形成，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。他提醒仍應持續注意新資料，也特別注意氣象局發布訊息及特報。

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