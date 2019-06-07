端午假期首日最高溫36.7度 下週二起全台恐有大豪雨

2019-06-07 15:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是端午假期首日，全台各地都是暖洋洋的好天氣，中央氣象局表示，今明兩天都是晴朗炎熱的天氣型態，西半部高溫恐上看34度，尤其大台北、高屏內陸及台東大武地區要留意36度以上高溫發生。氣象局說，後天下週日將有滯留鋒接近台灣，這波鋒面預期將伴隨中尺度對流及颮線，預估下週二起全台都有大雨或豪雨發生，甚至出現短時強降雨、雷擊等劇烈天氣。

中央氣象局預報員陳建安表示，今明兩天天氣狀況類似，各地大致天氣穩定，由於台灣位於鋒面前暖區、且受到太皮羊高壓壟罩影響，各地高溫都有33度以上，台東大武因西南風沉降作用今飆出全台最高溫36.7度。另，基隆測得33.8度，台中35度皆創下該站今年新高溫紀錄。

預報員陳建安表示，明天西半部高溫上看34度，局部地方如大台北、中南部內陸及台東大武因位於背風側有機會達36度以上；受午後熱力作用影響，山區有局部午後雷陣雨發生機會。

陳建安說，下週日、下週一起將有道滯留鋒面接近台灣北部海面，各地降雨機率提高，西半部有短暫陣雨，午後因為熱力作用各地雨勢會更明顯。

下週二滯留鋒面移動到在台灣上空，陳建安說，這波鋒面結構完整，將在台灣上空南北徘徊，是今年首波典型的滯留性鋒面，預估至少會影響到下週四。鋒面在南邊暖濕空氣及西南風配合下，各地天氣轉為不穩定，容易有局部大雨或豪雨發生機會。氣象局預估，這波鋒面將有中尺度對流系統、袍線發展，各地都有短時強降雨雷擊、強陣風等劇烈、致災天氣發生。

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