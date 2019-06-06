保健》高溫瀕臨「中暑防線」 三總醫：降溫病房準備好了

2019-06-06 19:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕俗語說，「未吃端午節粽，破裘不敢放」，越接近端午節越熱，南部氣溫已高達35度；醫師指出，當氣溫達到36度時就會開始出現熱衰竭和中暑病例，目前已瀕臨這道「中暑防線」，已準備好醫院內降溫病房。

三軍總醫院中暑防治中心主任、腎臟科醫師朱柏齡指出，根據以往臨床經驗，在氣溫超過攝氏36度後，就會開始有中暑或熱衰竭病患被送醫，且每年大約在6、7月時就開始是「中暑季節」。

朱柏齡說，醫院都已經開始注意氣溫，且準備好降溫病房，以備萬一有中暑病患須急救。他提醒，天氣炎熱的時候要注意多喝水，特別是年紀大、有慢性病、戶外工作者和小孩子都是中暑或熱衰竭的高危險群。

朱柏齡提醒，喜歡運動的人別在氣溫最高時在戶外運動，最好挑選清晨或夜間，以免熱過頭，若撐陽傘可以減少體感溫度5度以上；也別喝咖啡、含酒精飲料，以免因利尿導致水分喪失。

國民健康署也發布高溫警訊，提醒民眾注意熱傷害，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，例如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，要趕快離開高溫的環境。

國健署指出，要快設法降低體溫，例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、補充加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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