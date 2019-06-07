取午時水、點雄黃、製香包 慶安宮開荷蘭古井慶端陽

2019-06-07 12:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是端午連假第1天，國家古蹟台南善化慶安宮舉辦應景的端陽聯歡活動，開啟逾380年的荷蘭井，讓信眾取午時水除穢，現場也有點雄黃、製香包、送艾草等，傳統習俗一次體驗，還進行消暑的吃西瓜趣味競賽，近2000親子共度佳節。

慶安宮舉辦端節應景的聯歡活動已逾15年，今天上午豔陽高照，廟前廣場仍湧入人潮，先發送800支冰棒，讓民眾清涼一下，接著展開「呷西瓜比賽」助興，炒熱氣氛。

廟方也贈送艾草，並進行1600份的親子香包縫製DIY，報名秒殺，還有端午品茶會，場面熱絡；午時一到，道長鍾旭武主持相關祭儀後，正式開啟慶安宮前中山路上的荷蘭古井。

慶安宮主委張志勝、善化區長方澤心等各界貴賓一起汲水，隨後引入大塑膠桶內，讓排隊的鄉親們取用，民眾以各式容器承裝，帶回家清洗、除穢。

取用午時水之際，廟方也同步進行點雄黃、繫五色長命縷的活動，大排長龍，氣氛熱烈，市議員李文俊、李偉智等人也都到場與民眾歡慶佳節。

接近中午時，慶安宮更準備了各700份的滷味與滷麵，與各界分享，讓親子們盡情地吃、喝、玩、樂；管委會總幹事魏素珍感謝善化農會、啤酒廠，以及八仙茶莊、文史工作者黃耿國的力挺，活動內容可以更多元、豐富。

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