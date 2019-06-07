桃園閩南文化節明登場 交通管制措施報你知

2019-06-07 12:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園閩南文化節8日起展開，率先登場的「藝閣踩街日」活動，將有50輛精心裝飾的藝閣車繞行桃園區中正路等鬧區路段，警方提醒，8日下午3點到晚間7點，將實施市府廣場周邊、縣府路禁止車輛進入等管制措施，用路人應提早改道。

桃園市政府文化局為了推廣閩南文化，8日起到7月8日的每個週六、週日假期，展開桃園閩南文化節多項活動，包括金鐘影后王琄、楊麗音演出「十二生肖貓來亂」，重現辦桌文化的「總舖師比賽」，以及邀來歌手蕭煌奇、施文彬演唱的「閩南懷舊金曲音樂會」等，精彩可期。

8日下午率先登場的「藝閣踩街日」活動，將邀請宮廟、學校與社區團體等參與踩街，以50輛精心裝飾的藝閣車繞行市區，來重現傳統迎神賽會的熱鬧情景。

配合藝閣車的繞行路線，警方規劃8日下午3點起，推出兩項交通管制措施，警方說，其中桃園市政府廣場周邊、縣府路（縣府路294巷到中山路472巷）禁止車輛進入，中山路（縣府路到中正路）單向車道封閉，到8日晚間6點解除。

至於中正路（中山路到慈文路）單側車道封閉、中正路（慈文路到同德六街）單向外側車道封閉的交通管制措施，將於8日晚間7點解除，警方提醒，用路人應配合活動期間的交通管制，或提前改道，以免因交通管制措施耽誤了寶貴時間。

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