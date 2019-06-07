端午連假去哪兒？屏東「仲夏里山」野餐音樂會明登場

2019-06-07 12:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕端午連假來趟屏東185縣道沿山公路吧，185農夫市集繼4月的「里山春宴」活動後，再度於明天（8日）下午2點至7點推出「仲夏里山—185農夫市集暨草地野餐音樂會」，地點在屏東縣銘泉生態休閒農場（位屏185線32k處），有草地音樂會、食農分享會等，要讓民眾不虛度連假。

自4月中旬里山春宴後，位於北大武山下的185農夫市集已經逐漸成為許多爸媽帶孩子親近大自然的場所，所謂「185農夫市集」是每個月第2個星期六在銘泉農場登場，由一群熱愛自然、善待土地信念的小農們，以人文，自然為主要精神所開辦的市集。

農夫市集配合端午連假，在明天推出「仲夏里山」活動，延續春宴特色，除可讓孩子盡情地在草地上奔跑，主辦單位更針對親子規畫一系列活動，包括超過20攤的市集攤位、野餐音樂會、花草敲拓染與親子彩石DIY等親子互動活動。

現場並邀請屏東科技大學老師陳文東（前漢來飯店主廚）來做食農分享；另為回饋鄉親支持，現場更提供超過20組抽獎獎品，每組均超過200元等值產品，讓參加者有吃有拿。

活動流程如下，下午2點至晚間7點農夫市集、3點30分至6點草地音樂會與食農分享會、3點30分至6點30分仲夏草地野餐；手作體驗活動有親子彩石、花草敲拓染等， 需於活動開始前完成線上報名或至服務台報名。

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