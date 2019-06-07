南市復興國中45週年校慶 舞出「記憶的盒子」

2019-06-07 09:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕慶祝復興國中45週年校慶，迪迪舞蹈劇場和復興國中舞蹈隊聯合舞展「記憶的盒子」，將於9日在歸仁文化中心登場，以現代音樂與舞蹈獨特質地，勾勒出美好記憶的圖像，在觀眾眼前點石成金，娓娓道出一個屬於你我的往事回憶。

「迪迪舞蹈劇場」20年來率領優質的現代舞蹈風氣，培育無數舞蹈尖兵，不斷在舞台透過意象的、具象的、抽象地傳達著鄉情或現代的作品，努力將美好呈現給人們，大小舞者們也在不同的舞台上發光發熱、大放異彩。

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟說，20多年來陪伴無數個熱愛舞蹈的孩子透過身體的律動探尋自我，每一場演出都是幕前幕後、群策群力的團隊合作，這些訓練、彩排、演出豐富了孩子們生命的樂章，也令親子關係更加甜蜜。

這些一起留下的美好回憶，都裝進記憶的盒子裡，將在這次聯合舞展啟開精彩傑作，除了「墨。紗」、「山之祭」、「神武將」等在全國賽中的獲獎作品之外，還有「框。記憶」、「童趣」、「靜謐的喧囂」、「青春少女心」、「追」、「奔」、「藍白拖」、「繫根」等舞碼，如魔法師施展法術般，喚醒每個童心一起探索新奇。

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