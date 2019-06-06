台南市優秀選手健康管理 明年擴至全中運各項目

2019-06-06 15:48

［記者劉婉君／台南報導］台南市試辦優秀運動選手健康管理服務，今年全中運期間首度由專業團隊隨隊，提供田徑、跆拳道、舉重及軟式網球選手最即時的運動傷害防護，台南市代表隊也在全中運創下佳績。明年服務範圍將擴大至全中運各競賽項目的菁英選手，並建置運動科學雲端資料庫。

台南市體育處與成大團隊合作，從年初的寒假集訓開始，即針對全中運田徑、跆拳道、舉重及軟式網球選手，進行競技體適能檢測，包含基礎體能檢測，及依運動項目的特殊性進行的不同檢測，如最大攝氧量或無氧適能等，再交由教練視選手的個別狀況安排適當的訓練課表，也與衛福部台南醫院簽訂合作備忘錄，安排骨科及復健科醫師會診，針對選手易受傷部位進行檢查，評估選手健康狀況。

新化國中魏浩倫在此屆全中運田徑100公尺及200公尺，奪金並破大會紀錄，教練胡文瑜說，原本擔心賽前的密集訓練容易讓魏浩倫因疲勞引發運動傷害，經成大團隊抽血檢測疲勞指數後，可以明確根據選手的狀態調整訓練量，維持選手最佳狀態。

體育處指出，南市今年在全中運拿下29金27銀34銅，總計90面獎牌，為4年來最佳，跆拳道、舉重及軟式網球表現亮眼，可見計畫的成效，因此明年度將持續爭取辦理，並將服務範圍階段性擴充至全中運各競賽項目菁英選手，也藉由建置運動科學雲端資料庫，讓教練能即時了解選手長期發展情形及體能變化。

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