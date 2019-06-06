宜蘭礁溪外環道 宜縣促都外段拓寬至15米

2019-06-06 15:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］公路總局計畫在礁溪鄉辦理台9線平行的礁溪外環道（台2庚延伸線先期路段）拓寬計畫，但道路寬度僅12.5公尺，但行政院僅同意都內段部分道路及及十六結農地重劃段拓寬；宜蘭縣政府祕書長林茂盛今在立法院交通委員會現地會勘時爭取，將都外段道路拓寬至15公尺；不過，交通部次長黃玉霖未正面回應，僅承諾工程會提前1年完成。

礁溪外環道托寬計畫，總長約4.8公里，北起台9線與宜3路口，南至宜6線，總工程經費21.82億元，為省道等級道路，根據公路總局規劃，年底可以發包施工，2023年完工通車。

全案共分3段，分別為2.3公里長的都外段、1.75公里長的都內段及0.81公里長的十六結農地重劃段；今年3月，宜蘭縣長林姿妙向中央爭取，希望全線不要僅拓寬12.5公尺，能夠拓寬至15公尺，經行政院公共工程委員會研商後，敲定將都內段的部分道路及十六結農地重劃段拓寬至15公尺，總工程經費提高至23.59億元。

不過，立法院交通委員會今至礁溪外環道辦理會勘，黃玉霖、立委陳歐珀及林姿妙均有參與；林茂盛在公路總局簡報後指出，都內段公路總局是按照原來計畫道路，去估所需要的用地費用，但其實都內段有很多事市地重劃區，縣府已取得土地，可以省下不少用地費用，盼能用這筆省下來的經費去拓寬都外段。

對此，黃玉霖未正面回應，他僅允諾，全案原先預計在2023年完成，公路總局會盡速辦理施工，讓工程能提早1年，在2022年完工。

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