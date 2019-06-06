苗縣唯一紋面國寶 97歲柯菊蘭住加護病房

2019-06-06 11:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣高齡97歲的泰雅族Yaki（婆婆、祖母泰雅族語尊稱）柯菊蘭，是縣內碩果僅存的紋面國寶，日前因肺炎再度住院，目前在家護病房治療；縣長徐耀昌今天前往探視，請縣府有關單位與醫院給予最適切的協助，並包送紅包祝她老人家早日康復。

柯菊蘭平日居住在泰安鄉梅園村天狗部落，由孫子、孫媳照料，因年歲已高，年初因肺炎住進大千醫院，3月間出院，但5月底再因肺炎等狀況，住進大千加護病房。

苗栗縣政府於2016年將泰雅紋面登錄為無形文化資產，當時保存者簡玉英、柯菊蘭2人，但去年初，簡玉英過世，全縣僅柯菊蘭1名紋面國寶。徐耀昌、縣議員黃月娥、楊文昌等人今天一早前往探視；柯菊蘭意識清楚，見眾人到院關心及大家的問候，雖沒有特別表達什麼，但也用微笑、點頭回應。

醫師表示，柯菊蘭因年歲高，容易因吸入性肺炎感染生病，目前在加護病房接受24小時的醫療照顧，病情穩定，待好轉後，就可轉入一般病房。

大千醫院院長徐千剛表示，因有感於紋面國寶的珍貴與文化價值，從1996年即開始認養47名紋面國寶，提供醫療及生活上的照顧服務，但隨年歲凋零，目前紋面國寶僅剩柯菊蘭女士。

因柯菊蘭希望留在部落，但部落照護環境、人力及照護品質不夠完善，因此，大千醫院除了每月持續由醫療團隊至家中訪視、義診、贈予白米、食用油等，也提供緊急醫療服務、免費補助柯所有就醫的醫療費用、免費提供抽痰機、拍背機及製氧機、每月補助3000元營養費等，希望能全面照顧紋面國寶的健康。

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