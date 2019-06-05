超會答喙鼓！民族國小最愛演劇團雙傑 包辦全國、嘉市第一

2019-06-05 21:41

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民族國小4年級學生周成諺，媽媽是寶麗歌仔劇團的小生演員，不僅台語難不倒他，還常在劇團裡擔任臨時小演員「跑龍套」，具有表演天分，今年與同班同學林冠宏，將求學過程中除了學業成績，還有找出自己的興趣去努力等心路歷程，創作成閩南語答喙鼓腳本「有夢、愛拚才會贏」，生動表演，先後獲得維他露文化獎全國閩南語答喙鼓比賽國小組第一名，及嘉義市答喙鼓比賽閩南語國小組第一名。

導師吳炫德說，周成諺、林冠宏兩人家裡都講台語，掌握腔調有基本功力，加上周成諺在歌仔劇團的表演訓練，兩人也都是學校「最愛演劇團」社團成員，比賽時會先以歌仔戲曲調開場，參加維他露文化獎全國閩南語答喙鼓比賽，在多達21間校學生參賽中脫穎而出，拿下第一名。

嘉義市答喙鼓比賽今天頒獎典禮，大同國小獲得團體組第一名、世賢國小居次，大同國小已經是第五次獲團體第一，校長盧淑娟說，透過學校十名教師組成的團隊，比賽前兩個月的早、中午、放學及假日勤練習，加上以前師生參加比賽的經驗傳承，才有如此成果。

大同國小家長會副會長夫人熊千綺說，自己不會說閩南語，但兒子接受老師指導，反串演出祝英台參賽獲獎，因此有自信、敢表現，收穫滿滿。

世賢國小校長何憲昌說，學校今年閩南語組、客語組共9隊獲獎，師生努力有目共睹，尤其參賽學生從不會說客語到可以說客語，老師的付出值得肯定。

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