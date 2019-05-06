你唸得出來嗎？ 這間店推出「台語菜單」 作家讚意義重大

2019-05-06 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕台文作家鄭順聰昨日在臉書發文，貼出一張「台語菜單」，大讚位於嘉義的一間沙鍋魚頭店，不僅登上Netflix，還推出這意義重大的菜單。

鄭順聰表示，雖然該間「林聰明沙鍋魚頭」推出的菜單並不是第1張台文正字菜單，但做為嘉義一間舉足輕重的主流店家，除了提供英文、日文菜單外，更率先啟用台文菜單，即將蔚為風潮。

由於嘉義多數店家都是講台語，鄭順聰指出，想把台語形諸文字化並不是那麼簡單，需要的是識見與行動力，然而「台語菜單」在店家老闆提出構想和專家商討，歷經多次修改後終於面世。

鄭順聰更說道：「就飲食業而言，如何把口中的台語正字化，化作菜單、招牌、裝潢，甚至拍攝影像，製作書籍並推廣飲食中的動人台語，菜單是第一步，嘉義做到了，那你們呢？」。

該貼文引起網友討論，紛紛回應「我真的要說『我嘉義、我驕傲』」、「前幾天才看到Netflix介紹」、「立刻跟著從頭到尾台語唸一遍」、「要多多推廣台語」、「台語菜單太酷」、「玉米筍怎麼唸？」。

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