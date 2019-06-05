春遊大坑我是登山王 玩AR拍美景 20萬獎品等你拿

2019-06-05 18:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局今天召開「我是登山王-大坑步道行銷推廣」活動記者會，6月5日開始到7月31日，將舉辦大坑步道AR闖關活動、大坑步道攝影比賽與大坑步道命名票選活動，民眾只要攀登大坑步道（1號步道除外），並完成闖關，即可參加抽獎，有機會將Garmin登山地圖錶、Tokuyo美腿機等共價值20萬元的大獎帶回去。

觀旅局長林筱淇表示，「我是登山王」是特別針對大坑步道推出的行銷推廣活動，大坑共有12條步道，分成6~9號的親子級步道，5號步道休閒級；1至4號步道則健腳級，比較有挑戰性，在全國知名度很高，1~4號步道是用相思木舖成，全台僅有，且大坑除步道外，還有很多美食、大坑商圈及溫泉，很適合平日悠閒旅遊時放鬆身心，希望藉由活動將大坑的美及大坑的好，推廣給大家知道。

為了推廣大坑步道，觀旅局並找來超高人氣野外攝影師Paul，耗時12小時拍攝步道宣傳影片，完美呈現4號相思木步道，並特別設計AR闖關活動，每條步道皆設有闖關牌，民眾只要用手機掃描QR code進入活動網頁， 完成闖關，每個步道皆有3個闖關牌，闖關完成，就可參加抽獎，將Garmin登山地圖錶、Tokuyo美腿機、SHARP空氣清淨機等獎品帶回家

此外，並將舉辦大坑步道攝影比賽及大坑步道命名票選活動，攝影比賽前三名的大獎，包括SONY A6400微單眼相機、DJI空拍機、Gopro Hero7。

風管所表示，因近期大雨造成1號步道部分路段嚴重損壞，目前已經封閉，為確保遊客安全，1號步道將不納入這次活動當中，活動詳情請上:https://feversocial.com/p/9774。

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