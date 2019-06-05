太平荔枝節起跑！認養荔枝每棵4000元

2019-06-05 18:30

〔記者陳建志／台中報導〕又進入荔枝採收的季節，今年雖受氣候影響荔枝產量大減，但太平區農會為服務民眾，仍持續舉辦荔枝節活動，從6月15日至23日，推出農遊巴士、荔枝採果自由行、興隆社區荔枝小旅行，並持續推出荔枝果樹認養，每棵維持4000元，還保證採果40斤，因目前市場黑葉荔枝每台斤上看百元，民眾可說是穩賺不賠，農會今年還新推出有機香蕉果樹認養，歡迎大家遊太平、吃荔枝。

目前已進入荔枝產季，太平區農會今天舉行太荔枝節記者會，包括水保局台中分局長黃振全、太平區長許貴芳、立委何欣純、市議員張玉嬿、李麗華，太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽，興隆里長賴玉敏、光隆里長張雅芳、福隆里長黃楷能等多位里長都出席。

太平農會總幹事余文欽表示，今年荔枝產量大減僅剩不到1成，但為了推廣荔枝產業和太平的好山好水，繼續舉辦荔枝節活動，從6月15日起至6月23日推出荔枝採果等系列體驗活動，並開放認養10棵荔枝果樹，每棵認養金額維持4000元，還保證採果40斤，因今年荔枝少、售價高，可說相當划算，今年並新推出「有機香蕉認養活動」，每棵認養金額800元，保證採收香蕉30斤，歡迎大家來認養。

另外，在6月15、16、22、23日推出4梯次的「荔枝農遊巴士」，讓民眾搭乘巴士體驗親採荔枝、享用蘆薈入菜的蘆薈餐，還有蜜蜂生態體驗、DIY窯烤披薩等行程；6月15日到23日共9天推出「自由行荔枝採果活動」，現場導覽解說及講解如何採荔枝，民眾也可親採荔枝品嚐，大人還能採2斤，小孩可採1斤荔枝帶回家，邀請大家來暢遊太平、吃荔枝。

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